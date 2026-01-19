Der Goldpreis steigt zum Auftakt in die neue Woche um mehr als +1,5% und markiert ein frisches Rekordhoch bei 4.690 US$. Was treibt das Edelmetall an und sind kurzfristig sogar Niveaus von 5.000 US$ möglich? Donald Trump als Preistreiber Die neue Woche beginnt genauso wie die alte, mit einem Ausbruch von Gold auf neue Rekordstände. Und erneut ist es US-Präsident Donald Trump, der die Märkte bewegt. Vor einer Woche waren es die Sorgen vor einem US-Militärschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
