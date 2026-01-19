EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.01.2026 / 14:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis einschließlich 16. Januar 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 36.071 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. January 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

12.01.2026 3.608 86,0768 CEUX 12.01.2026 2.411 86,1701 TQEX 12.01.2026 2.969 86,1267 XETA 13.01.2026 4.382 86,4624 CEUX 13.01.2026 2.474 86,5027 TQEX 13.01.2026 3.766 86,5335 XETA 15.01.2026 1.924 85,6233 CEUX 15.01.2026 1.221 85,5975 TQEX 15.01.2026 1.151 85,6919 XETA 16.01.2026 5.640 85,7401 CEUX 16.01.2026 2.888 85,5309 TQEX 16.01.2026 3.637 85,6807 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. January 2026 bis einschließlich 16. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 125.200 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 19. Januar 2026

Scout24 SE

Der Vorstand