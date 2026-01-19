Der Januar-Patch für Windows 11 sollte eigentlich kritische Sicherheitslücken schließen, darunter mehrere Zero-Day-Schwachstellen. Zusätzlich sorgte das Update bei vielen Nutzer:innen aber für neue Probleme. Nun reagiert Microsoft mit Notfall-Updates. Für Windows und Windows-Nutzer:innen ist das Jahr turbulent gestartet: Einige Sicherheitslücken, die mit dem regulären Januar-Sicherheits-Patch behoben wurden, waren im Vorfeld bereits ausgenutzt worden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n