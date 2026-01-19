Eva Stichler wurde zum 01.01.2026 in die Geschäftsführung der Tochterfirma Funk Hospital-Versicherungsmakler GmbH berufen. Ihre Aufgabe wird es u. a. sein, die vertriebliche Ausrichtung des Spezialmaklers weiter zu schärfen und die strategische Beratung von Kunden im Segment Heilwesen voranzutreiben. Die Funk Hospital-Versicherungsmakler GmbH hat eine neue Geschäftsführerin: Eva Stichler hat den Posten zum 01.01.2026 bei der Funk-Tochterfirma übernommen. In ihrer neuen Rolle soll die 54-Jährige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
