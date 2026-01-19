www.bernecker.info

Die Aktie des maritimen Systemanbieters TKMS notiert seit dem 22. Dezember im MDAX. Heute wurde der symbolische Glockenschlag nachgeholt. Bei dieser Gelegenheit blickte CEO Oliver Burkhard vor allem in die Zukunft, denn bei TKMS versteht man den MDAX-Aufstieg als "besonderen Meilenstein". Das Unternehmen definiere sich nicht allein als Hersteller von U-Booten und Schiffen, sondern als Lieferant von Sicherheit: "Wir liefern Systeme, die unsere freiheitlichen Gesellschaften und ihre Bürgerinnen und Bürger schützen."Die Nachfrage und auch das Vertrauen der Kunden würden im Zeichen zunehmender geopolitischer Herausforderungen wachsen. Am besten darstellbar an der Versechsfachung des Auftragseingangs auf 8,8 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024/25. Ein Auftragsbestand von 18,2 Mrd. € und 2,2 Mrd. Umsatz verdeutlichen die Auslastung der nächsten Jahre ebenso wie die Notwendigkeit, Kapazitäten zu erweitern. Der Wandel zum vollintegrierten Systemanbieter eröffnet die Chance, die EBIT-Marge weiter auszubauen. Die Ambitionen des TKMS-Managements zielen auf "weitere Glockenschläge" - das wäre zumindest ein weiterer Indexaufstieg.Die TKMS-Aktie hatte im Tief Ende November unter 57 € notiert. Seitdem legte der Kurs 65 % zu, allein seit dem 22. Dezember ergab sich ein Kursanstieg von 52 %.Der Chartvergleich zeigt, wie TKMS im Vergleich zu unterschiedlichen Rüstungsunternehmen abgeschnitten hat.Helmut Gellermann