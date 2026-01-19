Tech hat die Rallye getragen, doch plötzlich holen Industrie, Gesundheit und Small Caps auf. Der S&P 500 sendet ein Signal, das viele übersehen. Was jetzt entscheidend wird. Nach Jahren, in denen Tech-Schwergewichte den US-Bullenmarkt dominiert haben, wetten Anleger laut Reuters zunehmend auf eine breitere Rallye. Industrie-, Gesundheits- und Small-Cap-Aktien sollen aufholen und im besten Fall sogar die Führung übernehmen. Der S&P 500 ist seit Beginn des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
