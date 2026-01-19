Wien (www.fondscheck.de) - Die auf Technologiewerte spezialisierte Fondsboutique TEQ Capital startet ihr erstes börsengehandeltes Produkt, den TEQ - General Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN LU3098954871/ WKN A41AXG), so die Experten von "FONDS professionell".Der ETF, der eine Gesamtkostenquote von 0,69 Prozent habe, bilde passiv den TEQ - General Artificial Intelligence Index ab, der bereits seit dem 17. Dezember 2024 aktiv sei und seitdem rund 29 Prozent Performance geliefert habe. Das teile die Gesellschaft des bekannten Wagniskapitalinvestors Frank Thelen mit. Mit dem Indextracker sollten private wie institutionelle Anleger vom Potenzial der Entwicklung bei allgemeiner künstlicher Intelligenz (General Artificial Intelligence, General AI) profitieren können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
