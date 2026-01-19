Wien (www.fondscheck.de) - Die Übernahme der Asset-Management-Einheit des Versicherungskonzerns AXA durch die französische Großbank BNP Paribas ist nun auch juristisch vollzogen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe das Institut mitgeteilt. Demnach seien die Fonds-Einheiten AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management und BNP Paribas Real Estate Investment Management unter einer gemeinsamen Struktur zusammengeführt. Das vereinte Haus firmiere unter dem Namen BNP Paribas Asset Management. Formaler Eigentümer sei die Versicherungstochter BNP Paribas Cardif. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de