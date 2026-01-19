Im österreichischen Wolfurt entsteht eines der größten E-Bus-Depots Österreichs. Die Projektpartner rund um den Verkehrsverbund Vorarlberg realisieren zunächst 54 Ladepunkte mit bis zu 240 kW. In einer zweiten Ausbaustufe kann der Standort auf bis zu 84 Ladepunkte erweitert werden. Das Ladedepot am Güterbahnhof Wolfurt gilt als wichtiger Knotenpunkt im Verkehrsverbund Vorarlberg. Der Verbund hat die Österreichische Postbus AG mit dem Betrieb des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
