Der regionale Ladeanbieter TEAG Mobil aus Thüringen bietet vom 21. Januar bis zum 28. Februar 2026 einen Aktionspreis von 39 Cent pro Kilowattstunde Ladestrom für E-Fahrzeuge. Das Angebot gilt standortübergreifend an allen Ladepunkten von TEAG Mobil - sowohl AC als auch DC. Mit der Aktion "39 für 39" bietet TEAG Mobil demnach an insgesamt 39 Tagen einen Kilowattstundenpreis von 39 Cent an. Dieser Preis soll an allen AC sowie "an vielen DC-Standorten" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
