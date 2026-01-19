Zu den Diskussionsteilnehmern zählen hochrangige Führungskräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft

Die International Chamber of Commerce (ICC) und Carbon Measures haben heute die erste Gruppe von Experten bekannt gegeben, die in das Technical Expert Panel on Carbon Accounting berufen wurden. Dieses Gremium wird die Grundsätze, den Geltungsbereich und die realen Anwendungsmöglichkeiten eines Systems zur Erfassung von CO2-Emissionen festlegen.

Die Mitglieder des Gremiums sind angesehene Führungskräfte und Experten aus Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und akademischen Kreisen, die verschiedene Fachgebiete, Regionen und berufliche Hintergründe repräsentieren. Das Gremium wird seine Erfahrungen in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Technologie, Politik sowie Industrie- und Finanzsysteme nutzen, um zeitnah ein präzises und überprüfbares System zur Erfassung von CO2-Emissionen zu etablieren, das sich an den Standards der Finanzbuchhaltung orientiert. Dieses System wird die Emissionen auf Produktebene entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachverfolgen und Unternehmen, Normungsgremien und politische Entscheidungsträger weltweit bei der Entscheidungsfindung unterstützen.

Zur ersten Expertengruppe gehören:

Alicia Seiger , Director of Climate, Chan Zuckerberg Initiative (USA)

, Director of Climate, Chan Zuckerberg Initiative (USA) Dr. Amy Luers , Head of Sustainability Science and Innovation, Microsoft (USA)

, Head of Sustainability Science and Innovation, Microsoft (USA) Armin Knors , ehemals Head of Engineering and Technology, Bayer (Deutschland)

, ehemals Head of Engineering and Technology, Bayer (Deutschland) Dr. Benedikt Plümper , Head of ESG Portfolio Management CIB, Banco Santander (Spanien)

, Head of ESG Portfolio Management CIB, Banco Santander (Spanien) Billy Pizer , President und Chief Executive Officer, Resources for the Future (USA)

, President und Chief Executive Officer, Resources for the Future (USA) Jakob Stausholm , Fellow, Blavatnik School of Government, Universität Oxford; ehemals Chief Executive Officer, Rio Tinto (Dänemark)

, Fellow, Blavatnik School of Government, Universität Oxford; ehemals Chief Executive Officer, Rio Tinto (Dänemark) Kate Maher , Professorin, Stanford University (USA)

, Professorin, Stanford University (USA) Koushik Chatterjee , Executive Director und Chief Financial Officer, Mitglied des Boards, Tata Steel Limited (Indien)

, Executive Director und Chief Financial Officer, Mitglied des Boards, Tata Steel Limited (Indien) Rachel Teo , Managing Director, Private Family Office (Singapur)

, Managing Director, Private Family Office (Singapur) Tatsuya "Todd" Hoshino, Executive Strategist, Methanol and Ammonia Div. Mitsui Co. (Japan)

Im Vorfeld der ersten Tagung der Gruppe, die voraussichtlich noch in diesem Quartal stattfindet, werden in einer weiteren Mitteilung weitere Experten für das Gremium benannt. Alle Mitglieder werden in ihrer jeweiligen Eigenschaft tätig sein.

"Diese Experten bringen fundiertes technisches Wissen und langjähriges Engagement für die Reduzierung von Emissionen mit", erklärt Amy Brachio, CEO bei Carbon Measures. "Beeindruckt hat uns besonders das hohe Niveau der Bewerber weltweit: erfahrene Führungskräfte, die ihre Expertise einbringen wollen, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Die erste Gruppe repräsentiert das gemeinsame Engagement für ein System, das emissionsarme Produkte zuverlässig identifiziert und es der Politik und den Wettbewerbern ermöglicht, signifikante Emissionsreduktionen zu beschleunigen."

"Die ersten Ernennungen für das Gremium zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Tiefe und Bandbreite an Erfahrungen aus. Sie spiegeln die vielschichtige Expertise wider, die erforderlich ist, um die Kohlenstoffbilanzierung als Instrument zur Beschleunigung der Dekarbonisierung in der gesamten Wirtschaft zu etablieren", betont Andrew Wilson, stellvertretender Generalsekretär der ICC. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Carbon Measures das Gremium weiter auszubauen. Die große Resonanz von Experten aus verschiedenen Fachbereichen und Märkten gibt uns dabei viel Zuversicht."

Das Auswahlverfahren wird von der ICC geleitet, die die Bewerber prüft, um eine breite, globale Repräsentation und technische Kompetenz sicherzustellen. Die nominierten Kandidaten werden zunächst von den Co-Vorsitzenden der Jury (Amy Brachio und Karthik Ramanna, Professor an der Universität Oxford) geprüft. Die endgültige Zusammensetzung der Jury wird dann gemeinsam von ICC und Carbon Measures festgelegt.

Angesichts des großen weltweiten Interesses und der zahlreichen Anfragen zur Verlängerung der Bewerbungsfrist haben ICC und Carbon Measures die Einreichungsfrist bis zum 15. Februar 2026 verlängert, um zu gewährleisten, dass die Jury die bestmöglichen Talente auswählen kann. Durch diese Fristverlängerung können weltweit weitere qualifizierte Experten in das Gremium berufen werden.

Über Carbon Measures

Carbon Measures ist eine globale Allianz führender Unternehmen, die ein Ledger-basiertes Framework für die CO2-Bilanzierung entwickeln, das präzise, überprüfbare und schnelle Daten auf Unternehmens- und Produktebene bereitstellt. Zudem setzt sich Carbon Measures für neue politische Initiativen ein, die Innovationen, Wettbewerb und marktbasierte Lösungen zur Emissionsreduzierung fördern. Erfahren Sie mehr über Carbon Measures unter carbonmeasures.org.

Über die International Chamber of Commerce (ICC)

Die International Chamber of Commerce (ICC) vertritt institutionell mehr als 45 Millionen Unternehmen in über 170 Ländern. Der Auftrag der ICC ist es, Handelsbeziehungen für alle, jeden Tag und überall zu ermöglichen.. Durch eine einzigartige Kombination aus Lobbyarbeit, Lösungsansätzen und Standardisierung fördern wir den internationalen Handel, verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und einen globalen Regulierungsansatz und erbringen marktführende Dienstleistungen im Bereich der Schlichtung von Streitigkeiten. Zu unseren Mitgliedern zählen zahlreiche weltweite Marktführer, mittelständische Unternehmen, Wirtschaftsverbände und regionale Handelskammern. Weitere Informationen über die Internationale Handelskammer finden Sie unter iccwbo.org.

