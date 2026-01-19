Das Risiko weiterer Importzölle der USA auf Einfuhren europäischer Nato-Staaten belastet am Montag die Kurse deutscher Automobilhersteller. BMW, Volkswagen, Mercedes -Benz und Porsche verlieren zwischen etwa 4 und 6 Prozent im Vergleich zu den Xetra-Schlusskursen am Freitag. Der europäische Sektorindex war vor dem Wochenende bereits auf seinen niedrigsten Stand seit Ende November gefallen."US-Präsident Donald Trump schwingt erneut die Zoll-Keule und trifft Europa damit an einem empfindlichen Nerv", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
