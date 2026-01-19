Mitteilung der PNE AG:
PNE verkauft erfolgreich zukunftsgerichtetes PV-Projekt an Polens führenden Energieversorger ORLEN- PNE setzt seine Erfolgsbilanz in Polen mit dem Verkauf eines Solarparks fort, der die Hauptraffinerie von ORLEN in Plock direkt mit Strom versorgen wird. - Das Projekt unterstützt die Dekarbonisierung eines bedeutenden europäischen Industrieclusters. - Die Transaktion unterstreicht die Stärke von PNE Polska sowie die Position der Unternehmensgruppe als Marktführer, bevorzugter Partner für Blue-Chip-Energieunternehmen und Anbieter von Komplettlösungen.
