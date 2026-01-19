Mitteilung der PNE AG:

PNE verkauft erfolgreich zukunftsgerichtetes PV-Projekt an Polens führenden Energieversorger ORLEN

- PNE setzt seine Erfolgsbilanz in Polen mit dem Verkauf eines Solarparks fort, der die Hauptraffinerie von ORLEN in Plock direkt mit Strom versorgen wird.

- Das Projekt unterstützt die Dekarbonisierung eines bedeutenden europäischen Industrieclusters.

- Die Transaktion unterstreicht die Stärke von PNE Polska sowie die Position der Unternehmensgruppe als Marktführer, bevorzugter Partner für Blue-Chip-Energieunternehmen und Anbieter von Komplettlösungen.

Die PNE-Gruppe hat erfolgreich ein PV-Projekt in Polen an ORLEN, den größten Multienergieversorger ...

