Nachdem Konkurrenten wie BitGo und Kraken bereits vorgelegt haben, zieht die erste US-Bank für digitale Assets nun nach. Laut Bloomberg sucht Anchorage Digital frisches Kapital in Höhe von bis zu 400 Millionen Dollar. Der Schritt dient als direkte Vorbereitung für den Börsengang im kommenden Jahr.Zwischen 200 und 400 Millionen Dollar will das Unternehmen kurzfristig einsammeln. Eine "War Chest", die für den angepeilten Börsengang im "nächsten Jahr" gut gefüllt sein muss. Zuletzt wurde die Firma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär