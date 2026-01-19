EQS-News: Karsan Automotive / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

ISTANBUL, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, die weltweit führende technologieorientierte Mobilitätsmarke im Bereich öffentlicher Nahverkehr der nächsten Generation, präsentierte sich eindrucksvoll auf der CES 2026, einer der weltweit führenden Messen der Technologiebranche. Die Marke, die den CES-Besuchern ihre autonomen Modelle der nächsten Generation mit praxiserprobter Technik vorstellte, präsentierte der Welt ihre Vision von Karsan AI (Autonomous Intelligence). Der Geschäftsführer von Karsan, Okan Bas, definierte Karsan AI als Karsan Autonomous Intelligence und erklärte: "Karsan AI positioniert sich als Mobilitätsintelligenz, die wahrnimmt, sofortige Entscheidungen trifft und kontinuierlich lernt. Die Zukunft ist nicht nur elektrisch, sondern auch intelligent. Dieser Ansatz verdeutlicht die Vision von Karsan, nicht nur emissionsfreie Fahrzeuge herzustellen, sondern auch die Zukunft der Städte durch autonome und intelligente Transportlösungen mitzugestalten. Das Geheimnis des Erfolgs von Karsan im Bereich der Autonomie liegt in starken Partnerschaften und einem ganzheitlichen Lösungsansatz. Wir haben uns entschieden, auf der CES 2026 unseren Karsan-KI-Ansatz und unsere Vision für die neue Ära der Mobilität vorzustellen. Um die Philosophie von Karsan AI zu erklären, nutzten wir unsere Präsenz auf der CES als Plattform für die Präsentation des neuen Mobilitätskonzepts, das auf das Profil der CES-Besucher zugeschnitten ist." Die Vision von Karsan, das eine Vorreiterrolle bei der Transformation des öffentlichen Nahverkehrs weltweit spielt, lautet: "One Step Ahead in the Future of Mobility" (der Zukunft der Mobilität einen Schritt voraus sein). Und getreut diesem Credo bleibt das Unternehmen am Puls der Zeit und präsentiert seine Produkte der neuen Generation auf den weltweit größten Messen und Veranstaltungen. So nahm Karsan beispielsweise an der Consumer Electronics Show (CES) 2026 teil, einer der weltweit größten Messen in diesem Bereich, und stellte dort seine Vision "Karsan AI" (Autonomous Intelligence) vor. Die Messe bietet eine Plattform, um die neuesten Innovationen und Trends in der Welt der Technologie zu präsentieren. Von der Elektromobilität zur intelligenten Mobilität! Karsan nahm an der CES 2026 als Technologiemarke teil, die die Zukunft der Mobilität auf globaler Ebene prägt. Die Messe, die Karsan als strategische Plattform dient, um seine autonome Vision, seine praxiserprobten technologischen Fähigkeiten und seinen globalen Mobilitätsansatz der Welt zu vermitteln, war auch Schauplatz der weltweiten Vorstellung der innovativen Karsan AI (Autonomous Intelligence)-Vision von Karsan. Karsan AI treibt die "Electric Evolution" von Karsan einen Schritt weiter voran und steht für einen ganzheitlichen Ansatz, der das Zeitalter der intelligenten Mobilität verkörpert. Heute steht das Thema autonomer öffentlicher Verkehr auf der Tagesordnung! Okan Bas, Geschäftsführer von Karsan, erklärte: "Die weltweite Schwierigkeit, Fahrer zu finden, sowie steigende Betriebskosten veranlassen Städte dazu, autonome Lösungen zu implementieren. Wir bewältigen diesen Wandel auf eine Weise, die den Vorschriften entspricht, sicher und nachhaltig ist. Unser Ziel ist es, parallel zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Vorschriften vollständig fahrerlose öffentliche Verkehrssysteme zu implementieren, bei denen der Sicherheitsfahrer vollständig entfällt. Die KI-Vision von Karsan steht für diese Zukunft. Auf der CES 2026 haben wir als Karsan erneut eine klare Botschaft vermittelt: Die Mobilität der Zukunft wird nicht nur elektrisch sein, sondern auch intelligent, autonom und mit einem echten Mehrwert für das menschliche Leben verbunden. Und Karsan wird auch in dieser Zukunft weiterhin einen Schritt voraus sein." Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857518/Karsan_Automotive_CES.jpg

