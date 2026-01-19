Kandel (ots) -Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, hat am Montag die Asklepios Südpfalzkliniken besucht, um einen Fördermittelbescheid über zehn Millionen Euro zu übergeben. Er informierte sich zugleich persönlich über den Baufortschritt der Neubaumaßnahme im Bereich OP, Intensivmedizin und Zentrale Notaufnahme am Klinikstandort Kandel. Das Land unterstützt dieses zukunftsweisende Bauprojekt mit insgesamt 65 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme des Neubaus ist für Anfang 2028 geplant."Der Besuch des Ministerpräsidenten ist für die Asklepios Südpfalzkliniken eine große Ehre und unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens für die regionale Gesundheitsversorgung. Im Rahmen eines intensiven Austauschs wurden auch die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven der stationären Versorgung thematisiert", so Frank Lambert, Geschäftsführer der Asklepios Südpfalzkliniken und Regionalgeschäftsgeschäftsführer im Asklepios-Verbund."Das Land Rheinland-Pfalz ist ein verlässlicher und starker Partner an der Seite unserer Krankenhäuser. Mit der nächsten Rate aus der Förderung von insgesamt mehr als 60 Millionen Euro setzen wir ein deutliches Zeichen für die bauliche und medizinische Entwicklung des Krankenhausstandorts Kandel. Gemeinsam mit dem Träger, der Asklepios Südpfalzkliniken GmbH, erhalten wir für die Menschen in der Region ein modernes Krankenhaus, das den heutigen Ansprüchen an die stationäre Versorgung entspricht - zum Wohle der Patientinnen und Patienten", so Ministerpräsident Alexander Schweitzer.Ministerialdirektorin Katharina Heil im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, die den Minister bei dem Besuch in Kandel begleitete, betonte: "Die Asklepios Südpfalzklinik Kandel bietet mit ihrem breiten Spektrum moderne Medizin aus einer Hand und übernimmt eine zentrale Rolle in der wohnortnahen Notfall- und Akutversorgung der Region. Der Standort Germersheim setzt seit 2025 als Fachkrankenhaus für Neurologische Frührehabilitation und Psychosomatik neue Schwerpunkte und sichert damit auch die psychologische Versorgungsstruktur für Patientinnen und Patienten. Mit der erneuten Förderung des Erweiterungsbaus zur Modernisierung der intensivmedizinischen und notfallmäßigen Versorgung an der Asklepios Südpfalzklinik Kandel unterstreicht das Land seine Rolle als verlässlicher und starker Partner für die medizinische Betreuung der Menschen in der Südpfalz."Die Übergabe des Fördermittelbescheids in Höhe von zehn Millionen Euro für das Jahr 2026 im Rahmen der Gesamtförderung 65 Millionen Euro sichert den weiteren Baufortschritt der Maßnahme ab. "Wir bedanken uns ausdrücklich für diese verlässliche und nachhaltige Unterstützung durch das Land. Ebenso begrüßen die Kliniken das klare Bekenntnis des Ministerpräsidenten zu einer flächendeckenden medizinischen Versorgung sowie seine Unterstützung bei der Gewinnung internationaler Fachkräfte in Medizin, Pflege und Therapie", so Lambert. "Unsere Klinik steht für Vielfalt und Internationalität. Mitarbeitende aus vielen Nationen arbeiten hier täglich gemeinsam daran, eine hochwertige und menschliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Mit dem Neubau wird ein entscheidender Beitrag zur modernen, leistungsfähigen und zukunftssicheren Gesundheitsversorgung in der Region geleistet."Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6199443