DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H 07:00 CH/Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-2,3% gg Vj *** 08:00 FR/Totalenergies SE, Trading Statement 4Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,1% *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz November *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliche Absatzzahlen nach Marken und Regionen 4Q *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: 50,0 zuvor: 45,8 Konjunkturlage PROGNOSE: -75,5 zuvor: -81,0 *** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Supreme Court, Tag der Urteilsverkündungen, mögliches Urteil zu reziproken Zöllen von Präsident Trump *** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call *** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzzinsen für Unternehmenskredite (LPR) - BE/Ecofin-Treffen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

