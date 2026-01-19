Wien (www.fondscheck.de) - Die in Österreich verwalteten Investmentfonds haben 2025 ein neues Allzeithoch erreicht: Das Fondsvolumen stieg im Jahresverlauf um 7,5 Prozent auf rund 236,5 Milliarden Euro, so die Experten von "FONDS professionell".Getragen worden sei das Wachstum laut Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) von Nettomittelzuflüssen in Höhe von 7 Milliarden Euro sowie deutlichen Kursgewinnen von rund 11,2 Milliarden Euro. Die Ausschüttungen hätten sich im vergangenen Jahr auf 1,7 Milliarden Euro belaufen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
