Die DZ Bank glaubt beim Solar-Spezialisten Energiekontor an einen Wachstumsschub: Die Pipeline, Rekordkapazitäten im Bau und mehr Genehmigungen dürften auch die Aktie wieder antreiben.Die DZ Bank entdeckt bei Energiekontor neues Kurspotenzial: Die Analysten starten die Beobachtung des SDAX- und TecDAX-Unternehmens mit "Kaufen" und setzen den fairen Wert auf 49 Euro. Beim Schlusskurs von 36,40 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent. In einem schwachen Gesamtmarkt mausert sich Energiekontor mit der frischen Kaufempfehlung im Rücken zum Gewinner des Tages im SDAX. Als einer der Pioniere der deutschen Erneuerbare-Energien-Branche entwickeln die Bremer …Den vollständigen Artikel lesen
