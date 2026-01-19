Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PK1XGN8, Wertpapier-Name: TURBO PUT UNLIMITED NATIF, Nvidia Corp.,
wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000PK1XGN8 19.01.2026 13:16:10 1.500 29,11 EUR 31,14 EUR
DE000PK1XGN8 19.01.2026 13:17:10 1.500 27,06 EUR 31,15 EUR
