Krypto-Milliardär Arthur Hayes bullisch: Massives Potenzial bei Ethena und Privacy Coins

Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX und prominenter Krypto-Investor, zeigt sich in jüngsten Äußerungen extrem optimistisch für zwei Projekte. In einem Blogbeitrag und einem Post prognostiziert er für Ethena (ENA) eine Kurssteigerung von rund 300 Prozent. Gleichzeitig sieht er bei Privacy Coins starkes Aufwärtspotenzial, gestützt durch makroökonomische Entwicklungen und wachsende Nachfrage nach Privatsphäre. Hayes ist bei beiden Assets persönlich stark engagiert und investiert. Neben diesen beiden Projekten rückt ein weiteres junges Vorhaben in den Fokus, das frühe Einstiegschancen bietet.

Hayes prognostiziert 300 Prozent bei Ethena

Hayes begründet seine bullische Haltung gegenüber Ethena mit der Listung des Stablecoins USDe auf Upbit, der größten Kryptobörse Südkoreas. Er erwartet, dass diese Entwicklung den Kurs von USDe auf 1,00 US-Dollar katapultieren könnte. Im Gegensatz zu klassischen Stablecoins basiert USDe auf einem Krypto-Portfolio kombiniert mit Shorts in Perpetual-Futures, um die Bindung an den US-Dollar herzustellen.

Hayes ist nicht nur Beobachter: Er fungiert als Gründungsberater des Projekts und hält eine massive Position in ENA. Seine Prognose spiegelt daher sowohl Marktanalyse als auch eigenes Interesse wider.

Privacy Coins profitieren von makroökonomischen Trends

Hayes äußert sich ebenfalls sehr positiv zu Privacy Coins. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Venezuela schreibt er, dass steigende Aktienmärkte und niedrige Ölpreise zu weiterer Geldmengenausweitung durch Trump führen könnten. Solange dieser Trend anhält, sieht er Kaufgelegenheiten. Bei steigenden Ölpreisen und Renditen würde er hingegen Risiko reduzieren.

Er begründet die Attraktivität von Privacy Coins mit zunehmend übergriffigem staatlichem Verhalten und der Notwendigkeit nach mehr Privatsphäre. Hayes gibt an, selbst massive Positionen in diesem Segment zu halten.

Bitcoin Hyper Presale: Frühe Phase mit starkem Momentum

Neben den etablierten Projekten, auf die Hayes setzt, gewinnt ein junges Vorhaben zunehmend Aufmerksamkeit. Bitcoin Hyper befindet sich in der frühestmöglichen Entwicklungsphase und nutzt einen Presale, um initiales Funding aufzubauen und der Community frühe Einstiegsmöglichkeiten zu bieten. Der Presale hat bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt und bietet eine jährliche Staking-Rendite von 38 Prozent.

Das Projekt zielt darauf ab, die erste echte Layer-2-Lösung für Bitcoin zu schaffen. Bitcoin leidet unter langsamen und teuren Transaktionen, was es für Micropayments oder DeFi-Anwendungen unattraktiv macht. Bitcoin Hyper baut auf der Solana Virtual Machine auf und könnte durch Auslagerung und Beschleunigung von Transaktionen Abhilfe schaffen. Bei erfolgreicher Umsetzung hätte das Projekt enormes Wachstumspotenzial, da es echte Utility für die größte Kryptowährung schaffen würde.

