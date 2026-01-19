Polygon schrumpft um 30 Prozent: Strategischer Umbau zu Stablecoin-Zahlungen

Polygon Labs hat in den letzten Tagen rund 30 Prozent seiner Belegschaft abgebaut. Die Maßnahme geht einher mit einem klaren strategischen Wandel hin zu einem "Payments-First"-Modell. Der Fokus liegt künftig auf Stablecoin-Zahlungsinfrastrukturen und dem Aufbau eines "Open Money Stack". Die Umstrukturierung folgt auf mehrere große Akquisitionen und soll das Unternehmen schlanker und zielgerichteter machen. Der Schritt zeigt, wie sich Layer-2-Ökosysteme zunehmend auf reale Finanzanwendungsfälle ausrichten.

Stellenabbau als Folge von Übernahmen und Neuausrichtung

Polygon Labs hat fast ein Drittel seiner Mitarbeiter entlassen, ohne offiziell eine exakte Zahl zu nennen. Branchenquellen verknüpfen den Abbau direkt mit der Integration neuer Teams nach den Übernahmen von Coinme (US-Krypto-Zahlungsnetzwerk) und Sequence (Wallet- und Entwicklerplattform) für mehr als 250 Millionen US-Dollar. CEO Marc Boiron betonte, es handle sich nicht um ein Performance-Problem, sondern um Überlappungen nach der Zusammenführung der Teams.

Die Neuausrichtung soll Polygon zu einem führenden Akteur im Bereich regulierter On-Chain-Zahlungsinfrastrukturen machen. Stablecoin-basierte Zahlungen gelten als eines der wichtigsten Anwendungsfelder für Blockchain im traditionellen Finanzsystem, insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr. Das "Open Money Stack" integriert Stablecoin-Zahlungsrails, Compliance-Tools und Wallet-Funktionalität in einem modularen Ansatz.

Bitcoin Hyper Presale: Bitcoin als nächste Zahlungsinfrastruktur

Während Polygon seinen Fokus auf Zahlungsinfrastrukturen schärft, entsteht parallel ein neuer Trend bei Bitcoin-Layer-2-Projekten. Bitcoin Hyper positioniert sich als Brücke zwischen der Sicherheit von Bitcoin und der Geschwindigkeit moderner Hochleistungs-Blockchains. Das Projekt zielt darauf ab, Bitcoin systematisch für Zahlungen und Anwendungen zu öffnen, ohne dessen Sicherheitsmodell zu gefährden.

Der Presale von Bitcoin Hyper hat bereits über 30,7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die starke frühe Nachfrage zeigt, dass viele Investoren gezielt nach Projekten suchen, die ein klares, alltagstaugliches Anwendungsziel verfolgen. Bitcoin Hyper wird damit als einer der ersten ernsthaften Versuche gesehen, das Zahlungsvakuum bei Bitcoin zu füllen.

