Der chinesische Autokonzern Chery (Omoda/Jaecoo) hat wenige Wochen nach Bekanntwerden eines Durchbruchs bei Festkörperbatterien angekündigt, die Technologie noch in diesem Jahr erstmals in einem E-Auto einsetzen zu wollen - im Liefeng der Marke Exeed. Wie berichtet hat Chery vergangenen Oktober einen Prototypen einer Feststoffbatterie mit einer Zellenergiedichte von 600 Wh/kg vorgestellt. Dieser Akku wurde vom Chery Solid-State Battery Research Institute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net