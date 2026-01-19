In den letzten Monaten des Jahres 2025 hat MAN Truck & Bus Deutschland mehrere Elektro-Lastwagen an Kunden übergeben - unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Entsorgung, Verpackungslösungen und Automobiltransport. Die Übergaben fanden im MAN Truck Forum in München oder in den Außenorganisationen statt, wie MAN mitteilt. Gerade bei den Elektro-Lkw kommt laut dem Hersteller der Fahrzeugübergabe eine besondere Rolle zu, die Rede ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net