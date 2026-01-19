Die Elektrifizierung ihrer Portfolios kostet die deutschen Autobauer rund um BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen Milliarden und belastet nach wie vor die Gewinne. Gleichzeitig entwickelt sich die Nachfrage nach Stromern schwächer als erwartet. Nun greift Deutschland mit einer neuen E-Auto-Prämie unter die Arme. Da jedoch auch chinesische Hersteller profitieren, stellt sich die Frage. Was bringt die Förderung?Die Bundesregierung startet einen neuen Anlauf, um den stockenden Absatz von Elektroautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
