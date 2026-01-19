EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz

Schweizer Unternehmen betonen auf der Baader Helvea Swiss Equities Conference 2026 Entlastung durch niedrige Finanzierungskosten



Schweizer Unternehmen betonen auf der Baader Helvea Swiss Equities Conference 2026 Entlastung durch niedrige Finanzierungskosten Das Jahr begann mit der dreitägigen Baader Helvea Swiss Equities Conference in Bad Ragaz, die vom 14. bis zum 16. Januar 2026 stattfand. Mehr als 70 führende Schweizer Unternehmen sowie etwa 300 Investoren und Investorinnen nahmen an der Konferenz teil. Etwa ein Drittel der im Swiss Market Index (SMI) gelisteten Unternehmen war unter den präsentierenden Unternehmen vor Ort. Rund 1.000 Einzel- und Kleingruppengespräche sowie Unternehmenspräsentationen boten Gelegenheit für einen intensiven Austausch zwischen Investoren, Investorinnen und den präsentierenden Unternehmen vor Ort. "Die Baader Helvea Swiss Equities Conference in Bad Ragaz ist in unserem Investor-Relations-Kalender ein fester Bestandteil unserer Kapitalmarktkommunikation", so Adrian Widmer, CFO der SIKA AG. Das dreitätige Konferenzprogramm setzte einen Fokus auf Trading-Themen. Am zweiten Konferenztag fand abermals während der Baader Helvea Swiss Equities Conference das Trading Forum statt, dessen Vortragsthemen unter anderem den Wertpapierhandel mit Fokus auf Schweizer Aktien beleuchteten, sowie den ETF-Handel und Digitale Assets. "Die Baader Swiss Equities Conference ist für uns ein optimales Event, um an einem Tag viele neue und auch schon bestehende Investoren zu treffen", betont Alexander Hagemann, CEO der Cicor Management AG. Schweizer Unternehmen sehen sich gut positioniert für profitables Wachstum Trotz weiter bestehender makroökonomischer Herausforderungen blieben die meisten präsentierenden Manager zuversichtlich für die künftige Gewinnentwicklung. Viele Unternehmen betonten dabei ihre gestiegene Resilienz gegenüber Nachfrage- und Wechselkursschwankungen. Neben einer breiten Diversifikation im Hinblick auf Produkte, Kundengruppen und Regionen sowie ihrer starken Positionierung in strukturell wachsenden Märkten verwiesen sie auch auf die in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und den zunehmenden Ausbau lokaler Produktionsstandorte. Aufgrund der nachträglich erfolgten Absenkung der US-Zölle auf Schweizer Exporte erwarten die meisten Unternehmen nun keine wesentliche Beeinträchtigung ihres Geschäftsausblicks. Demgegenüber betonten sie ihre Fortschritte bei der Erschließung neuer Wachstumsfelder. Im Hinblick auf die digitale Transformation berichteten einige Firmen von ersten Erfolgen durch den Einsatz von KI-Tools. Viele Unternehmen verwiesen zudem auf die Entlastung durch niedrigere Finanzierungskosten, nachdem die Schweizer Nationalbank den Leitzins im Sommer auf Null gesenkt hatte. Vor diesem Hintergrund bekräftigten die Unternehmen ihre mittelfristigen Ziele für Ertragswachstum und Rentabilitätskennzahlen. Die Überzeugung, weiter profitabel wachsen zu können, spiegelte sich auch in einem deutlichen Bekenntnis zu einer attraktiven Ausschüttungsquote und einer progressiven Dividendenpolitik wider. "Gerade in einem Umfeld zunehmender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten gewinnt fundiertes Aktien-Research weiter an Bedeutung. Es ist die Grundlage, um Chancen frühzeitig zu erkennen und Risiken richtig einzuschätzen. Der Jahresauftakt ist dabei stets ein passender Moment, um neue Investmentideen zu diskutieren und den Blick nach vorn zu richten - das Interesse am Wertpapierhandel insgesamt und an Schweizer Aktien ist nach wie vor sehr hoch", so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Die nächste Baader Helvea Swiss Equities Conference wird im Januar 2027 stattfinden. Weitere Details finden Sie auf unserer Website unter https://www.swissequitiesconference.com. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.



