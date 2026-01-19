Vaduz (ots) -Am Montag, 19. Januar 2026, weilte der Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, zu Besuch in Liechtenstein. Der Besuch diente dem institutionellen Austausch mit politischen Vertreterinnen und Vertretern des Landes sowie der Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Europarat. Im Mittelpunkt standen dabei die Aufgaben und Herausforderungen der Organisation in den Bereichen Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor dem Hintergrund aktueller geopolitischer Entwicklungen in Europa.Der ehemalige schweizerische Bundespräsident Alain Berset trägt als Generalsekretär die Gesamtverantwortung für die strategische Leitung des Europarates. Während seines Aufenthalts in Liechtenstein wurde er für einen Höflichkeitsbesuch von S.D. Erbprinz Alois auf Schloss Vaduz empfangen. Im Regierungsgebäude empfing ihn Regierungschefin Brigitte Haas zum Austausch. Dabei sprachen sie über die Arbeit und Herausforderungen des Europarates sowie die Entwicklungen in der internationalen Ordnung. Beim anschliessenden Treffen mit Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni standen die aktuellen geopolitischen Ereignisse und deren Auswirkungen auf die internationale Ordnung im Zentrum. Ausserdem kamen die Europaratsaktivitäten zur Unterstützung der Ukraine, die Förderung der Demokratie sowie die Bedeutung der Unabhängigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zur Sprache.Ebenso Teil des Programms in Liechtenstein waren ein Austausch mit Landtagspräsident Manfred Kaufmann sowie der Landtagsdelegation für die Parlamentarische Versammlung des Europarates. Dabei sprachen sie unter anderem über die kommende Session Ende Januar.Abgerundet wurde der Besuch mit einer gut besuchten Veranstaltung in Schaan, welche von Aussenministerin Sabine Monauni eröffnet wurde. Generalsekretär Alain Berset referierte dabei über die Bedeutung des Europarates in Liechtenstein und Europa sowie dessen Aufgaben in den Bereichen Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Der Fokus lag dabei auf der Rolle des Europarats inmitten globaler geopolitischer Veränderungen. Im Anschluss stellte sich Berset zahlreichen Fragen aus dem Publikum. Moderatorin Petra Matt führte durch die Veranstaltung.Weitere Bilder stehen zum Download unter www.regierung.li/medienportal zur Verfügung.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenMinisterium für Äusseres, Umwelt und KulturStändige Vertretung beim Europarat StrassburgDomenik Wanger, BotschafterT +33 7 88 04 71 44Domenik.Wanger@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937868