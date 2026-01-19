Anzeige
Mehr »
Montag, 19.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie des Tages: Weiteres Upside-Potential enorm!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A37FT4 | ISIN: DE000A37FT41 | Ticker-Symbol: ECX
Frankfurt
19.01.26 | 08:03
0,900 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
EPIGENOMICS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EPIGENOMICS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,9001,01018:50
Dow Jones News
19.01.2026 17:57 Uhr
290 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

Heidelberg (pta000/19.01.2026/17:25 UTC+1)

Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

Heidelberg, 19. Januar 2026 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX; ISIN: DE000A37FT41) hat ihr Geschäftsjahr 2025 (01. Januar bis 31. Dezember 2025) mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 313 TEUR (Vergleichszeitraum 2024 ("VZ"): Fehlbetrag 3,4 Mio. EUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen) in Höhe von 415 TEUR per 31. Dezember 2025 (Vorjahr 31. Dezember 2024 ("VJ"): 927 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Ergebnis beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von 24 TEUR (VZ: 0 TEUR), sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 38 TEUR (VZ: 94 TEUR), Personalaufwand in Höhe von 113 TEUR (VZ: 279 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 300 TEUR (VZ: 914 TEUR) sowie ein Finanzergebnis in Höhe von 39 TEUR (VZ: -2.242 TEUR). Das Finanzergebnis ergibt sich aus sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von 39 TEUR (VZ: 37 TEUR); im Vorjahr war noch die Abschreibung auf die Beteiligung an der New Day Diagnostics LLC in Höhe von 2.278 TEUR enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Buchhaltungs- und Prüfungskosten (60 TEUR), Kosten der Börsennotierung und Kapitalmarktkommunikation (44 TEUR), nicht abziehbare Umsatzsteuer (43 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (33 TEUR) sowie Aufsichtsratsvergütungen (25 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2025 nach HGB weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 11.173 TEUR (VJ: negatives Eigenkapital 10.861 TEUR) aus.

Der Vorstand prognostizierte im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses (Geschäftsjahr 2024) ein Jahresergebnis im Bereich von -0,1 Mio. EUR bis -0,5 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025. Diese Schätzung wurde im Halbjahresabschluss 2025 erneut bestätigt. Mit dem vorläufigen Ergebnis von -0,3 Mio. EUR wurde die Prognose eingehalten.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 19. Januar 2026 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung***

Kontakt: Unternehmen Epigenomics AG, Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg Tel +49 (0) 6221 649 24 87, Fax +49 (0) 6221 649 24 72, E-Mail: info@epigenomics.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Epigenomics AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 6221 6492482 
E-Mail:        ir@epigenomics.com 
Website:       www.epigenomics.com 
ISIN(s):       DE000A37FT41 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768839900298 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 11:25 ET (16:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.