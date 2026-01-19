DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

Heidelberg (pta000/19.01.2026/17:25 UTC+1)

Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

Heidelberg, 19. Januar 2026 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX; ISIN: DE000A37FT41) hat ihr Geschäftsjahr 2025 (01. Januar bis 31. Dezember 2025) mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 313 TEUR (Vergleichszeitraum 2024 ("VZ"): Fehlbetrag 3,4 Mio. EUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen) in Höhe von 415 TEUR per 31. Dezember 2025 (Vorjahr 31. Dezember 2024 ("VJ"): 927 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Ergebnis beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von 24 TEUR (VZ: 0 TEUR), sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 38 TEUR (VZ: 94 TEUR), Personalaufwand in Höhe von 113 TEUR (VZ: 279 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 300 TEUR (VZ: 914 TEUR) sowie ein Finanzergebnis in Höhe von 39 TEUR (VZ: -2.242 TEUR). Das Finanzergebnis ergibt sich aus sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von 39 TEUR (VZ: 37 TEUR); im Vorjahr war noch die Abschreibung auf die Beteiligung an der New Day Diagnostics LLC in Höhe von 2.278 TEUR enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Buchhaltungs- und Prüfungskosten (60 TEUR), Kosten der Börsennotierung und Kapitalmarktkommunikation (44 TEUR), nicht abziehbare Umsatzsteuer (43 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (33 TEUR) sowie Aufsichtsratsvergütungen (25 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2025 nach HGB weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 11.173 TEUR (VJ: negatives Eigenkapital 10.861 TEUR) aus.

Der Vorstand prognostizierte im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses (Geschäftsjahr 2024) ein Jahresergebnis im Bereich von -0,1 Mio. EUR bis -0,5 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025. Diese Schätzung wurde im Halbjahresabschluss 2025 erneut bestätigt. Mit dem vorläufigen Ergebnis von -0,3 Mio. EUR wurde die Prognose eingehalten.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 19. Januar 2026 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

