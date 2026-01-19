© Foto: wO-DALL·EDonald Trumps "Zollwaffe" sollte ausländische Unternehmen und Regierungen unter Druck setzen - doch sie trifft vor allem US-Verbraucher und Unternehmen. Denn 96 Prozent der Zolllast tragen die Amerikaner selbst.Zölle sind in Donald Trumps Wirtschaftspolitik mehr als ein Mittel zum Zweck - sie sind Symbol, Drohgebärde und "Wunderwaffe" zugleich. Doch entgegen allen vollmundigen Versicherungen aus Washington, zahlen nicht ausländische Unternehmen diese Strafzölle, sondern die Amerikaner selbst. Das zeigt auch eine neue Analyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) sehr eindrucksvoll. Demnach werden 96 Prozent der Zolllast an US-Importeure und Verbraucher weitergegeben. Denn von den …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE