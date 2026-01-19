DOUGLAS veröffentlichte heute Morgen seine Zahlen - wir schauten bereits "drauf" - und jetzt: Nach genauerer Betrachtung, Wertung der Analystenstimmen und der Markt- respektive - Kursreaktion ein Blick auf die Aktie. Ergibt sich gerade jetzt ein klarer Ruck? Ein Kaufsignal? Keine mitreissenden Zahlen in einem sowieso schon schwachem Marktumfeld - das führte zu traurigen Mienen. Seit heute Morgen stand die DOUGLAS Aktie stark unter Druck: Trotz stabilen Quartalszahlen in Verbindung mit schwächerer Marge und bekräftigter Prognose mussten die Aktionäre deutliche Kursverluste hinnehmen. Und so könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
