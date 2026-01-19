Der vor allem als Start-up Investor bekannt gewordene Frank Thelen hat zusätzlich zu seinen bestehenden Fonds nun einen eigenen ETF an den Start gebracht, der voll auf KI setzt. Das müssen Anleger wissen. Wie schon zuvor auf BÖRSE ONLINE berichtet (hier) startet TEQ Capital, die Tech-Investmentboutique von Frank Thelen, nun den TEQ - General Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: LU3098954871, WKN: A41AXG). Frank Thelen startet eigenen ETF Hierbei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
