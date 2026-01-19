© Foto: wO-DALL·EWährend die USA mit neuen Zoll-Drohungen gegen Europa auftrumpfen, sitzen die Europäer auf einem gewaltigen Machtinstrument, das bislang noch nie eingesetzt wurde. Diese "Waffe" könnte sogar die USA zum Zittern bringen.Konkret geht es um die riesigen US-Vermögenswerte, die Europa hält. Denn was kaum bekannt ist: Europäische Länder halten rund 8 Billionen US-Dollar an US-Anleihen und -Aktien. Das ist fast doppelt so viel wie der Rest der Welt zusammen, wie aus einer Analyse der Deutschen Bank hervorgeht. Damit ist Europa de facto der größte Kreditgeber der Vereinigten Staaten. Angesichts der wachsenden geopolitischen Spannungen kann sich das als gutes Argument erweisen. Macht und Einfluss an …Den vollständigen Artikel lesen
