Alta Semper ist eine in London ansässige Private Equity Firma, die sich auf Gesundheitswesen und Konsumgüter in Wachstumsmärkten konzentriert. Heute hat sie die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zum Kauf eines Mehrheitsanteils an Nature's Rule bekannt gegeben. Dieses Unternehmen mit Hauptsitz in den UAE stellt Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel her und betreibt Produktionsstätten in Ägypten.

Die Akquisition ist ein Investment in Prowell Holding, das Mutterunternehmen von Nature's Rule, dem Betreiber der größten Produktionsstätte für Sporternährung und Nahrungsergänzungsmitteln in MENA. Das Unternehmen unterstützt mit seiner Infrastruktur und eigenen R&D-Kapazitäten ein Portfolio von Markenkunden und Eigenmarken, wie zum Beispiel das Flaggschiff Redrex, eine führende Marke für Sporternährung, die in Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten Bodybuilder Mamdouh Elssbiay ("Big Ramy") entwickelt wurde.

Die Gründer behalten hohe Anteile und werden das Unternehmen weiterhin führen. Dank der Partnerschaft wird ein Plan zur Wertsteigerung umgesetzt, mit dem Ziel, das Produktportfolio in weitere Gesundheits- und Wellnesskategorien auszuweiten, neue Märkte zu erobern und die Plattform durch neue strategische Partnerschaften zu erweitern. Priorität hat die Entwicklung von erschwinglichen, angereicherten Produkten, um einen Mangel an Mikronährstoffen in noch nicht gesättigten Communities zu beheben.

Kareem Ghaly, Director Head of North Africa bei Alta Semper, sagte: Nature's Rule ist in seiner Kategorie ein Champion ein starkes eigenes Markenportfolio, ein diversifizierter Export und eine strukturell vorteilhafte Produktionsplattform. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Gründern, um das Unternehmen zu einem überregionalen Führer aufzubauen.

Mohammad Hammoudi und Mahmoud Sewilam, gemeinsame Gründer von Nature's Rule, sagten:"Diese Transaktion ist für Nature's Rule ein entscheidender Meilenstein. Alta Semper teilt unsere langfristige Vision und hat das strategische Fachwissen, um eine stabilere, institutionelle Plattform zu errichten."

Big Ramy, Mitgründer von Nature's Rule, fügte hinzu:"Wir haben immer für Qualität und Glaubwürdigkeit gestanden. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um diese Vision durch institutionelle Maßnahmen auszuweiten."

Afsane Jetha, Managing Partner CEO von Alta Semper, folgerte: "Der Erfolg des Unternehmens spiegelt das steigende globale Bewusstsein für Gesundheit Wellness wider sowie die Stärke von lokalen Marken in Wachstumsmärkten. Wir freuen uns auf die kommende Phase."

Alta Semper wurde von Krossing Legal; Matouk Bassiouny Hennawy; Saleh, Barsoum Abdel-Aziz; Amra Health sowie IBIS Consulting beraten. Nexus Capital agierte als Finanzberater der Gründer, unterstützt von Amr Partners.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und bedarf der Genehmigung der Behörden.

Über Alta Semper Capital

Alta Semper wurde 2015 gegründet und möchte den Zugang zu Gesundheit und Wohlbefinden in Wachstumsmärkten erleichtern. Die Firma investiert Privatkapital, um führende, einflussreiche Unternehmen im Gesundheitswesen und in den Branchen gesundheitsfördernde Konsumprodukte und Gesundheits-Tech zu unterstützen. Dabei liegt der Fokus auf Afrika.

Über Nature's Rule

Nature's Rule ist eine führende Gruppe für Sporternährung und Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in den UAE. Sie betreibt in der Region die größte Produktionsstätte mit Sitz in Ägypten und betreut Kunden in MENA und international.

