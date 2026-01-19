EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Personalie

clearvise AG beruft Bernhard Gierke in den Vorstand - CEO Petra Leue-Bahns scheidet planmäßig zum Ende ihrer Amtszeit aus



clearvise AG beruft Bernhard Gierke in den Vorstand - CEO Petra Leue-Bahns scheidet planmäßig zum Ende ihrer Amtszeit aus Bernhard Gierke wird zum 1. Februar 2026 in den Vorstand der clearvise AG berufen

Bisherige Vorständin Petra Leue-Bahns scheidet nach Ablauf ihrer Amtszeit am 28. Februar 2026 planmäßig aus dem Vorstand aus

Strategische Weiterentwicklung zur YieldCo mit Fokus auf stabile Cashflows und langfristige Dividendenpolitik Frankfurt, 19. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), einem Stromproduzenten aus erneuerbaren Energien, hat Bernhard Gierke mit Wirkung zum 1. Februar 2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt. Er folgt auf Petra Leue-Bahns, die, wie bereits am 30. Juni 2025 angekündigt, nach Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit am 28. Februar 2026 planmäßig aus dem Vorstand ausscheiden wird. Frau Leue-Bahns hat sich aus privaten Gründen entschieden, nicht für eine erneute Wiederbestellung zur Verfügung zu stehen.



Petra Leue-Bahns hat die clearvise AG seit ihrem Amtsantritt maßgeblich geprägt und das Unternehmen erfolgreich zu einem etablierten europäischen Stromproduzenten aus erneuerbaren Energien aufgebaut. Unter ihrer Führung entstand ein breit diversifiziertes Beteiligungsportfolio aus Wind- und Solarparks in mehreren europäischen Ländern mit einer installierten Gesamtleistung von etwa 388 Megawatt. Zudem hat sie die strategische Weiterentwicklung der clearvise AG entscheidend vorangetrieben.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, sagt: "Nach vielen intensiven und erfolgreichen Jahren bei clearvise ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung planmäßig zu übergeben. Gemeinsam mit einem großartigen Team haben wir clearvise zu einem etablierten Stromproduzenten aufgebaut. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeitenden für ihr Engagement und ihre Loyalität sowie meinem ehemaligen Vorstandskollegen Manuel Sieth, der die Entwicklung des Unternehmens über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgeprägt hat. Mein Nachfolger Bernhard Gierke hat einen sehr guten Ruf in unserer Branche und ich bin überzeugt, dass clearvise unter seiner Führung den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen wird."



Ingmar Helmke, Aufsichtsratsvorsitzender der clearvise AG, erklärt: "Petra Leue-Bahns hat clearvise über viele Jahre hinweg mit strategischem Weitblick, hoher Umsetzungskraft und großem persönlichen Engagement geführt und entscheidend weiterentwickelt. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Petra Leue-Bahns sehr herzlich für ihre herausragende Leistung und ihren nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der clearvise AG. Mit Bernhard Gierke gewinnen wir einen versierten Manager, der die strategische Weiterentwicklung zur YieldCo konsequent fortsetzen wird. Wir heißen ihn herzlich willkommen und sind überzeugt, dass er clearvise im Interesse aller Aktionärinnen und Aktionäre erfolgreich in die nächste Phase des Unternehmens führen wird."



Mit der Berufung von Bernhard Gierke gewinnt clearvise einen erfahrenen Manager, der die im November 2025 kommunizierte strategische Weiterentwicklung zur YieldCo konsequent fortsetzen wird. Ziel ist es, durch den weiteren Ausbau des Bestandsportfolios, stabile operative Cashflows und eine langfristig verlässliche Dividendenpolitik zusätzlichen Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Bernhard Gierke verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien, Investment- und Asset-Management. Zuletzt war er als Director bei Aquila Capital tätig, wo er über viele Jahre hinweg für Investitionen und das Management von Energieinfrastrukturprojekten verantwortlich war. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA) und bringt umfassende Expertise in der Strukturierung, Finanzierung und Entwicklung von Beteiligungsportfolios im Bereich erneuerbarer Energien mit.



Bernhard Gierke ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Das Unternehmen verfügt über ein attraktives Portfolio und eine klare strategische Ausrichtung. Petra Leue-Bahns und ich werden uns in der einmonatigen Übergangsphase eng abstimmen und so einen reribungslosen Wechsel sicherstellen. Mein Ziel ist, die Positionierung als verlässliche YieldCo weiter zu stärken und über nachhaltige Dividenden alle Aktionärinnen und Aktionäre gleichermaßen am Erfolg der Gesellschaft zu beteiligen." Herr Bernhard Gierke wird die clearvise AG nach Ausscheiden von Frau Leue-Bahns als Alleinvorstand führen. Mit der Personalie sieht sich clearvise gut aufgestellt, um die eingeleitete YieldCo-Strategie weiter erfolgreich umzusetzen.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt ( www.clearvise.com ).



