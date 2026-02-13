Die clearvise AG verfügt über ein breit gestreutes Portfolio aus Wind- und Solarparks mit einer installierten Leistung von rund 390 Megawatt. An der Unternehmensspitze läuft derzeit ein Wechsel: Auf Petra Leue-Bahns folgt Bernhard Gierke, der künftig als Alleinvorstand agiert. Er hat bereits signalisiert, dass das Geschäftsmodell als ertragsorientierte YieldCo weiter geschärft werden soll - mit einem klaren Schwerpunkt auf verlässlichen Dividenden.

Die Perspektiven für die Ausschüttungen hatte noch seine Vorgängerin skizziert. Für das vergangene Geschäftsjahr ist eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie vorgesehen. Auf Basis des aktuellen Kurses entspricht das einer Rendite von rund 3,5 Prozent. Mittelfristig erscheint deutlich mehr möglich: Bis 2030 könnte sich die Zahlung verdoppeln, bis 2035 sogar verdreifachen - vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen bleiben stabil. Ein zentraler Hebel ist dabei der kontinuierliche Schuldenabbau, der die Finanzierungskosten reduziert und so den Spielraum für Dividenden erweitert.

Ob der neue Vorstand zusätzliche Akzente setzen wird, bleibt vorerst offen. Mit fortschreitender Einarbeitung dürften strategische Feinjustierungen aber wahrscheinlicher werden. An der Börse hat sich der Kurs zuletzt nach einem längeren Rückgang stabilisiert und bewegt sich seit einigen Monaten seitwärts. Die inzwischen attraktive Rendite könnte dabei als unterstützender Faktor wirken.

