BÖRSE HEUTE: Es ist Angst, aber noch keine Panik. Trump hat die Märkte erneut erschüttert. (19.01.2026)

?? Börse heute: US-Futures schwächer, Europa deutlich im Minus.

Börse Aktuell bleibt der Handel in den USA heute aufgrund eines Feiertags geschlossen. Dennoch lassen sich die Kapitalbewegungen weiterhin über den Futures-Markt beobachten - und es gibt Börse Heute einiges zu verfolgen. US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik gegenüber Europa und Grönland verschärft und mit 10% Strafzöllen auf Produkte aus europäischen Ländern gedroht, die Truppen auf die Insel entsenden wollen.

?? Drei Key Takeaways - Börse aktuell - Börse heute

Börse Aktuell: Trotz US-Feiertag zeigen Futures deutliche Verluste - besonders der US100 mit über -1%, während Bankenwerte zusätzlich unter Druck geraten. Börse Heute in Europa: Breite Abgaben durch Zoll- und Konfliktrisiken, CAC40 am schwächsten (bis -1,9%); Auto- und Techwerte verlieren, Rüstungswerte halten sich besser. FX - Rohstoffe: Euro steigt über +0,5%, Gold (+2%) und Silber (+5%) legen zu; Erdgas springt zweistellig, während Bitcoin und Ethereum klar nachgeben.

Die stärksten Verluste zeigen sich beim Nasdaq, der um mehr als 1% nachgibt. Auch S&P 500 und Russell 2000 verlieren rund 1%, während der Dow Jones etwas stabiler bleibt und die Verluste auf 0,8% begrenzt.

Doch damit ist die Reaktion auf Trumps Aussagen noch nicht abgeschlossen. Eine weitere Belastung für die Börse Aktuell ist die näher rückende "Deadline" rund um mögliche Zinssenkungen bei Kreditkarten, die Trump fordert - ein Schritt, den Betreiber und Banken offenbar nicht mittragen wollen. Dadurch geraten Aktien von Geschäftsbanken sowie anderen Kredit- und Zahlungsdienstleistern zunehmend unter Druck.

In Europa endete die Sitzung ebenfalls deutlich schwächer, da der Markt mögliche Szenarien einer wirtschaftlichen Konfrontation zwischen Europa und den USA einpreist. Besonders stark betroffen sind Autohersteller, aber auch einzelne europäische Technologieunternehmen verzeichnen Verluste. Auf der Gewinnerseite stehen vor allem Rüstungs- und Verteidigungswerte, die von der aktuellen geopolitischen Lage profitieren....

