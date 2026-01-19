EQS-Ad-hoc: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Düsseldorf, 2026-01-19T19:55+01:00 (MEZ) Henkel in Gesprächen zu einem möglichen Erwerb von Stahl Holdings B.V. Der Vorstand der Henkel AG & Co. KGaA hat Spekulationen über einen möglichen Erwerb der Stahl Holdings B.V., Waalwijk, Niederlande, durch Henkel zur Kenntnis genommen. Henkel bestätigt, sich derzeit in Gesprächen mit dem Mehrheitseigentümer Wendel SE, Frankreich, über den Erwerb von Stahl Holdings B.V. zu befinden. Ob es zu einer Einigung mit Wendel bzw. einem entsprechenden Erwerb kommt, ist derzeit offen. Auch müssten die Gremien von Henkel einem möglichen Erwerb zustimmen. Darüber hinaus bedürfte der Vollzug der möglichen Transaktion der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. Henkel AG & Co. KGaA Weitere Informationen zu den von Henkel ausgegebenen Finanzinstrumenten Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Ansprechpartner: Dr. Matthias Scharf

Abteilung: CLC / Telefon: +49 211 797 2871

E-Mail: matthias.scharf@henkel.com Postadresse: 40191 Düsseldorf, Deutschland Henkel-Vorzugsaktie: ISIN DE0006048432 // WKN 604843 Henkel-Stammaktie: ISIN DE0006048408 // WKN 604840 Börsen: Regulierter Markt (Prime Standard) an allen deutschen Wertpapierbörsen

Zu weiteren Finanzinstrumenten siehe www.henkel.de/ir Hinweise: Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG Co. KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung. Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar.



