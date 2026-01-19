Dr. Hacegaba ist der einzige US-Hafenchef auf dem jährlichen Gipfeltreffen

Verfügbar für persönliche Interviews in Davos

DAVOS, Schweiz, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der CEO des Hafens von Long Beach, Dr. Noel Hacegaba, wird diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum sprechen. Das jährliche Treffen bringt weltweit führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Davos in der Schweiz zusammen, um zukunftsorientierte Diskussionen zu führen, globale Probleme anzugehen und Prioritäten zu setzen. Hacegaba wird der einzige Spitzenmanager einer US-Hafenbehörde auf diesem hochrangigen Gipfeltreffen sein, an dem voraussichtlich 850 Führungskräfte und Staatschefs aus 130 Ländern teilnehmen werden.

Als neu ernannter Geschäftsführer eines der führenden Häfen Amerikas wird Hacegaba an Runden Tischen, Plenarsitzungen und Treffen mit globalen Führungskräften, nationalen Politikern, Wirtschaftsexperten und den CEOs der weltweit führenden Häfen und Seefrachtunternehmen teilnehmen.

Hacegaba, der zur Teilnahme an dem Forum eingeladen wurde, erklärte, er werde diese Gelegenheit nutzen, um Kunden und Interessengruppen aus der globalen Schifffahrtsbranche die Position des Hafens von Long Beach als einer der führenden internationalen Seehäfen und seine visionären Pläne für die Zukunft näherzubringen.

"Der Hafen von Long Beach ist ein globaler Hafen, und in einer Zeit dynamischer Handelspolitik und -prioritäten können wir es uns nicht leisten, nicht mit am Tisch zu sitzen, wenn die wichtigsten Wirtschaftsführer der Welt über die Zukunft diskutieren", so Hacegaba. "Unsere neue langfristige Frachtprognose sagt voraus, dass wir unser jährliches Containervolumen in Long Beach bis 2050 verdoppeln werden. Um das zu erreichen, sind visionäre Innovationen, Fortschritte in der Personalentwicklung und eine beispiellose internationale Zusammenarbeit erforderlich."

"Als wichtigstes Tor für den Handel der USA mit Asien und darüber hinaus werden wir keine Gelegenheit verpassen, neue Partner zu finden, die Beziehungen zu unseren Kunden zu stärken und wichtige Informationsquellen zu erschließen, wie sie beispielsweise durch die Teilnahme am Weltwirtschaftsforum geboten werden", erklärt Frank Colonna, Präsident der Long Beach Harbor Commission. "Wir haben Noel damit beauftragt, unseren Hafen in die Zukunft zu führen, und dafür muss er auf oberster Ebene an den Gesprächen beteiligt sein."

Am 15. Januar hielt Hacegaba seine erste "State of the Port"-Rede, in der er eine kühne neue Vision für den Hafen vorstellte, der als emissionsfreier, Arbeitsplätze schaffender und der Gemeinschaft zugutekommender globaler Handelsführer in die Zukunft gehen soll. Er gab außerdem bekannt, dass der Hafen trotz der drohenden neuen Zölle sein bisher höchstes Frachtvolumen erreicht habe. Weitere Informationen finden Sie hier .

Der Hafen von Long Beach ist weltweit führend bei Initiativen für umweltfreundliche Häfen und erstklassigem Kundenservice und transportiert Fracht zuverlässig, schnell und effizient. Als wichtigster US-amerikanischer Umschlagplatz für den transpazifischen Handel wickelt der Hafen jährlich einen Handel im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar ab und sichert 2,7 Millionen Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten, darunter 691.000 in Südkalifornien. Er ist einer von 18 strategisch wichtigen Handelshäfen in den Vereinigten Staaten und hat die Aufgabe, bei unerwarteten Ereignissen und nationalen Verteidigungsfällen den Einsatz von Streitkräften zu unterstützen. Branchenführer haben Long Beach zum siebten Mal in Folge zum "Besten Westküstenhafen Nordamerikas" und 2025 zum "Besten grünen Hafen" gekürt. Für die nächsten zehn Jahre plant der Hafen Kapitalinvestitionen in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar zur Verbesserung von Kapazität, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit.

