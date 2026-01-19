© Foto: OpenAIGriffin Mining verlängert die Caijiaying-Lizenz bis 2054. Das sichert Abbaugrenzen und Schürfrechte in China. Die Aktie steigt am Montag um mehr als zwei Prozent.Wie Griffin Mining bekannt gab, wurde die Bergbaulizenz für die Caijiaying-Mine erfolgreich bis zum 28. August 2054 verlängert. Die Caijiaying-Mine ist eine der größten Blei- und Zinkminen in China. Die Mine befindet sich in Zhangjiakou, Provinz Hebei. Die Laufzeit von 26 Jahren basiert dabei auf den aktuellen Minenressourcen. Die vorherige Lizenzlaufzeit betrug 16 Jahre und basierte auf früheren Schätzungen der Mineralressourcen. Dies ist ein Meilenstein für das Unternehmen und sichert langfristige Schürfrechte, Produktionsgrenzen …Den vollständigen Artikel lesen
