DJ Euro-Finanzminister nominieren Kroaten Vujcic als EZB-Vizepräsident

DOW JONES--Die Finanzminister der Eurozone haben am Montagabend Boris Vujcic als künftigen Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Der Gouverneur der kroatischen Zentralbank soll am 1. Juni die Nachfolge des Spaniers Luis de Guindos anteten, dessen Amtszeit abläuft. Damit zieht erstmals ein Vertreter eines ehemaligen Ostblock-Landes in das Direktorium der EZB ein. Bestätigt wird die Wahl von den Staats- und Regierungschefs im März.

Die Finanzminister der 21 Euro-Mitgliedstaaten trafen ihre Wahl unter sechs Kandidaten für den Posten. Die Nominierung Vujcics ist die erste einer Reihe von Neubesetzungen im sechsköpfigen EZB-Direktorium, dessen Mitglieder für jeweils acht Jahre ernannt werden. Präsidentin Christine Lagarde, Chefökonom Philip Lane und die deutsche Währungshüterin Isabel Schnabel scheiden alle im nächsten Jahr aus dem Amt aus.

(Mitarbeit: Ed Frankl and Paul Hannon)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 14:31 ET (19:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.