© Foto: OpenAIMangalore Refinery & Petrochemicals stellt Russland-Importe ein und sucht nach Ersatz, womit Venezuela in den Fokus rückt. Die 500.000-Barrel-Raffinerie setzt auf Exportmargen und will im Tankstellen-Geschäft wachsen.Mangalore Refinery & Petrochemicals (MRPL) prüft den Kauf von venezolanischem Öl, da sie die Einfuhr von russischem Öl aufgrund westlicher Sanktionen einstellt, wie Finanzchef Devendra Kumar am Montag mitteilte. Der staatliche Raffineriebetreiber, der im südlichen Bundesstaat Karnataka eine Raffinerie mit einer Kapazität von 500.000 Barrel pro Tag betreibt, exportiert etwa 40 Prozent seiner raffinierten Kraftstoffproduktion. In einer Telefonkonferenz mit Analysten teilte Kumar …Den vollständigen Artikel lesen
