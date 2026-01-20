Elektrifizierung, Energiewende, Rüstung und Digitalisierung treiben den Bedarf an leitfähigen und kritischen Metallen strukturell nach oben. Gleichzeitig verschärfen geopolitische Spannungen und fragile Lieferketten den Wettbewerb um verlässliche Rohstoffquellen. Nordamerika rückt dabei zunehmend in den Fokus als sicherer Gegenpol. In genau diesem Umfeld positioniert sich Power Metallic Mines, mit einem der aussichtsreichsten polymetallischen Explorationsprojekte auf dem Kontinent.Den vollständigen Artikel lesen ...
