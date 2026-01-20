© Foto: DALL EAuch die EU ist bemüht bei Seltenen Erden ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren. Einen zentralen Punkt könnte dabei ein Konzern aus Griechenland einnehmen. Er plant bis 2028 die komplette EU mit Gallium zu versorgen. Gallium gehört zu den kritischen Rohstoffen, die für moderne Hightech-Anwendungen unverzichtbar sind - darunter Hochleistungs-Halbleiter, integrierte Schaltungen, LEDs, Telekommunikations- und Verteidigungstechnik. Europa war bisher stark von Importen abhängig, vor allem aus China, das den Großteil der weltweiten Produktion kontrolliert und zeitweise Exportbeschränkungen verhängt hat. Geht es nach Metlen Energy & Metals, dann ist die Abhängigkeit von China spätestens im …Den vollständigen Artikel lesen
