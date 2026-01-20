Anzeige
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Januar

=== 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H 
  07:00 CH/Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember 
     PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,6% gg Vj 
     zuvor:   0,0% gg Vm/-2,3% gg Vj 
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Trading Statement 4Q 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 5,0% 
     zuvor:  5,1% 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz November 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliche Absatzzahlen 
     nach Marken und Regionen 4Q 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  45,8 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -75,5 
     zuvor:  -81,0 
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q 
*** 16:00 US/Supreme Court, Tag der Urteilsverkündungen, mögliches Urteil 
     zu reziproken Zöllen von Präsident Trump 
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 
*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q 
*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzzinsen für 
     Unternehmenskredite (LPR) 
    - BE/Ecofin-Treffen 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 23:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

