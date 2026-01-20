© Foto: dpa - Thomas BanneyerKupferpreise stürzen ab - Droht der nächste Crash für die Rohstoffmärkte? Fällt der Kupferpreis weiter, könnte dies dramatische Folgen für Anleger haben! Die Hintergründe. Ein Blick auf die letzten Tage zeigt, dass Kupfer an den Rohstoffbörsen einen klaren Abwärtstrend aufweist. Das auch als "Bauernmetall" bezeichnete Metall gilt oft als Indikator für die weltweite wirtschaftliche Aktivität und hatte mit 13.407 US-Dollar pro Tonne letzte Woches einen Höhepunkt erreicht. Der jüngste Absturz auf etwa 12.900 US-Dollar lässt jedoch die Alarmglocken schrillen. Ein wesentlicher Grund für den Preissturz liegt in der sinkenden Nachfrage aus China. Der weltweit größte Kupferabnehmer kämpft mit einer …Den vollständigen Artikel lesen
