Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr
München, 20. Januar 2026 - Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, erhält Beauftragung der Bundeswehr über die Einführung des CA-1 KI-Roboters für autonome Versorgung.
Die Integration startet an einem militärischen Kasernenstandort in Deutschland, um die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten rund um die Uhr - unabhängig von Dienstzeiten oder Einsatzrückkehr - zuverlässig zu versorgen.
