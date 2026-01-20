EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr



20.01.2026

München, 20. Januar 2026 - Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1 ), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, erhält Beauftragung der Bundeswehr über die Einführung des CA-1 KI-Roboters für autonome Versorgung.

Die Integration startet an einem militärischen Kasernenstandort in Deutschland, um die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten rund um die Uhr - unabhängig von Dienstzeiten oder Einsatzrückkehr - zuverlässig zu versorgen.



