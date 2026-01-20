© Foto: Vincent Jannink - ANPChinesische Elektrowerte boomen 2026: Massive Investitionen in Strominfrastruktur für KI-Rechenzentren und weltweite Nachfrage nach Transformatoren treiben die Kurse von führenden Unternehmen nach oben.2026 erleben chinesische Strom-Infrastruktur-Aktien einen spektakulären Aufschwung - und das aus gutem Grund: Die globale Nachfrage nach Strominfrastruktur für den Bau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) sowie massive staatliche Investitionen in diesem Sektor treiben die Kurse in die Höhe. Die Aktien von China XD Electric, einem der führenden Anbieter im Bereich der Ultrahochspannungs-Netztechnik, verzeichneten am Dienstag einen Anstieg von 9 Prozent und setzten damit ihren …Den vollständigen Artikel lesen
