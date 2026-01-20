Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|277426.10
|6.3046
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130689650.00
|833876126.25
|6.3806
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|429917.46
|5.1426
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|19/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21592008.59
|5.9978
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|86371.49
|6.2196
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23725384.00
|146679857.18
|6.1824
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|999213.80
|5.4666
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|288267073.09
|7.4276
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|19/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32331868.27
|5.8572
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|19/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|267475649.63
|5.1192
