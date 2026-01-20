Anzeige
PR Newswire
20.01.2026 08:06 Uhr
Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 20

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 19/01/2026 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 277426.10 6.3046
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 19/01/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 130689650.00 833876126.25 6.3806
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 19/01/2026 3DGH IE0001CEGCP5 83599.00 429917.46 5.1426
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 19/01/2026 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 21592008.59 5.9978
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 19/01/2026 3DUE IE0008H4JHA2 13887.00 86371.49 6.2196
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 19/01/2026 3DUS IE000XERHYF0 23725384.00 146679857.18 6.1824
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 19/01/2026 3DUH IE000DEXCOR7 182785.00 999213.80 5.4666
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 19/01/2026 3DEM IE0002Z12PN9 38810000.00 288267073.09 7.4276
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 19/01/2026 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 32331868.27 5.8572
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 19/01/2026 RCEG IE000D1DAPO5 52250000.00 267475649.63 5.1192

