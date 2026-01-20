VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-19
|NL0009272749
|3888777.000
|386349222.32
|99.3498
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-19
|NL0009272772
|513000.000
|38579470.48
|75.2036
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-19
|NL0009272780
|360000.000
|31698009.96
|88.0500
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-19
|NL0009690239
|8210404.000
|322582084.42
|39.2894
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-19
|NL0009690247
|2208390.000
|37997316.73
|17.2059
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-19
|NL0009690254
|2426537.000
|30167485.97
|12.4323
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-19
|NL0010273801
|2681000.000
|51470947.10
|19.1984
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-19
|NL0010731816
|888000.000
|80403965.50
|90.5450
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-19
|NL0011683594
|107050000.000
|5227362880.97
|48.8310
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-19
|NL0010408704
|31403010.000
|1201333572.47
|38.2554
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-19
|NL0009272764
|318000.000
|20387196.24
|64.1107
