Eine neue Auswertung der Bank of America zeigt, dass sich professionelle Anleger (Hedgefonds) von diesen bekannten Aktien fernhalten und sie nicht in ihren Portfolios haben. Wenn Hedgefonds vermehrt auf eine Aktie setzen, dann ist das in aller Regel ein gutes Signal. Ein schlechtes Zeichen ist es allerdings, wenn das Smart Money der Wall Street nicht auf die entsprechenden Papiere setzt. Übrigens: Geben Sie Ihren Anlageentscheidungen ein gutes Gefühl: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE